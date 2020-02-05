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رياضة

بعد طرده .. كواليس خناقة طارق العشري مع حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:44 م
طارق العشري
طارق العشري
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محمد رشاد
تحدث طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على قرار طرده خلال مباراة الزمالك الجارية حاليًا، في الدوري المصري الممتاز.

المواجهة تقام في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري، ويقودها تحكيميًا محمد يوسف، ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد وعمرو عايد حكمًا رابعًا.

وقال العشري إن سبب طرده، جاء عقب قرار ظالم.. طالبت بركلة جزاء لفريقي وقلت للحكم لو كانت للزمالك لكنت احتسبتها ، فاجأني الحكم وقال لي نعم كنت احتسبتها".

وأتم: "فقلت له أنت قليل الأدب، فرد علي حكم الراية (أنت قليل الأدب وتطاول عليَ)".

يذكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الزمالك بهدفين دون رد، فيما تلقى العشري البطاقة الحمراء بين الشوطين.
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