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برلمان

الحرية المصري يفتتح مقره رقم 495 بحضور قيادات الحزب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
افتتح حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مقره رقم 495 بقسم ثان شبرا الخيمة، جاء هذا بحضور عدد من قيادات الحزب المركزية، وامناء الامانات النوعية.

يأتي هذا في اطار استكمال الحزب لهيكل مقراته على مستوى المحافظات بعدد من المقرات، وانتشار الحزب حتى يصل إلى القرى والنجوع وجميع المناطق بمحافظات مصر. 

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، ان حزب الحرية المصري يعمل بنظام السلسلة الخدمية، من اجل التعاون مع المواطن والتواصل معه، مؤكدا على ان مقرات الحزب بجميع المحافظات مفتوحة لجميع المواطنين من اجل تلقي الشكاوى والطلبات ومحاولة حلها.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الحزب ومنهم الدكتور محمد الفيومي والدكتور مجدي علام ، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، و اللواء عبد الرحمن راشد أمين القليوبية، وسمير الزهار امين قسم شبرا ثان، وعدد من قيادات الأمانة العامة والمركزية وأعضاء الهيئة العليا بالحزب.
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