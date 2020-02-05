5 ركلات جزاء في المباراة.. الهلال يفوز على الرائد ويؤكد صدارته للدوري السعودي

وتمكن لاعبو الهلال السعودي من خطف هدف التقدم في الدقيقة" 6"، عن طريق اللاعب كارلوس إدواردو من خلال انطلاقة رائعة من ياسر الشهراني من الجهة اليسرى ليتمكن من تمرير كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها اللاعب كارلوس إدواردو لتسكن شباك الرائد .





وفي الدقيقة "42 تمكن الهلال من إحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب جوميس من خلال ركلة جزاء.





وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سنحت لجوميز فرصة تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، عن طريق ركلة جزاء أيضًا لكنه أضاعها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف.





وفي الشوط الثاني، قلص المغربي محمد فوزير الفارق للرائد بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 60 ، قبل أن تسنح له فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 89 من ضربة جزاء أيضًا ، لكنه أضاعها بعد تصدى الحارس عبدالله المعيوف لها.





وفي الدقيقة 96، أحرز عبدالله المعيوف هدف تأكيد الفوز بإحرازه الهدف الثالث، من ضربة جزاء.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الهلال للنقطة 38 في المركز الأول، بينما توقف رصيد نادي الرائد عند 27 نقطة في المركز السادس.



