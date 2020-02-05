إزالة 21 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بأحياء الجنوب والزهور في بورسعيد

اعلن اللواء عادل العضبان محافظ بورسعيد عن ازالة ٢١ حالة تعد علي مساحة ١٢٠٠ متر من اراضي الدولة باحياء الجنوب والزهور ليصل اجمالي الحالات التي تم ازالتها علي مدار الايام الماضية الي ٤٢ حالة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر على مدار فبراير الجاري.





يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.









وشاركت الأجهزة التنفيذية باحياء الجنوب والزهور والامنية بالمحافظة في اعمال الموجه اليوم وأسفرت عن إزالة عدد ٢ حاله تعدي على تل تنيس على مساحة ٧٠ متر وتنفيذ إزالة عدد ٨ اكشاك صاج وخشب على كوبري شادر عزام وحرم ترعة السلام .



