ما لا تعرفه عن خدمة "سلفة وأمان" الجديدة.. خدمات

أعلن البنك التجاري الدولي "CIB" أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إطلاق القرض الشخصي الجديد "سلفة وأمان" لعملاء تحويل المرتب، حيث يقدم لهم مزايا تأمينية تلائم احتياجاتهم طوال فترة السداد مع إمكانية السداد على فترات مرنة.





يتيح القرض الجديد "سلفة وأمان" لعملاء تحويل المرتب الذين تبدأ رواتبهم من 2,600 جنيه مصري إمكانية الحصول على تمويل بقيمة تتراوح بين 10 آلاف جنيه مصري و30 ألف جنيه مصري.





ويشمل القرض العديد من المميزات من بينها،السداد على فترات مرنة تتراوح بين 12 و 36 شهرًا مع الإعفاء من الرسوم الإدارية ومصاريف إجراءات الحصول على القرض، إلى جانب مزايا تأمينية حصرية تلائم احتياجاتهم مقدمة من شركة "أكسا لتأمينات الحياة" خلال فترة سداد القرض لتغطية المبلغ المتبقي في حالة الوفاة أو العجز الكلي.





وفي هذا السياق، صرح أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، أن القرض الجديد "سلفة وأمان"، وهو أحدث منتجات التمويل التي أطلقها البنك،يأتي في إطار الجهود التي يبذلها CIB لتعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية لمختلف شرائح المجتمع وبصفة خاصة الفئات الأقل دخلًا.





وأكد "عيسى" على التزام البنك بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تتمثل أبرز محاورها في تحقيق الشمول المالي من خلال توفير وتسهيل الخدمات المصرفية لجميع شرائح وفئات المجتمع المصري.





جدير بالذكر أن إطلاق قرض "سلفة وأمان" يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الفئات الأقل دخلًا وتقديم خدمات مصرفية متكاملة لجميع شرائح وفئات المجتمع.





ويعد هذا القرض أحدث إضافة لبرامج التمويل التي أطلقها البنكسعيًا لتوفير الحلول البنكية التي تساهم في تعزيز الشمول المالي، بعد إطلاق تطبيق المحفظة الذكية وحساب CIB Easy وبطاقة ميزة.