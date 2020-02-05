تعرف على أحدث التقنيات التكنولوجية لصناعة القهوة

أطلقت شركة "كيو نت" الرائدة في مجال البيع المباشر الآسيوي، آلة جديدة مجهزة بنظام استثنائي، يعتمد على الضغط، لصنع القهوة Quespresso، وهي آلة إيطالية الصنع، توفر لعشاق القهوة مشروبهم المفضل، بلمسة زر واحدة، وبامكانيات تكنولوجية توفر السرعة، ويضمن نظامها التشغيلي الجديد؛ تدفق الماء بالتساوي، عبر حبوب البن المطحونة، في درجة حرارة مثالية لإنتاج قهوة مميزة.

وتتميز آلة صنع القهوة الجديدة، بجودتها العالية، وشكلها الفريد، ونظام تشغيلها المبتكر، الذي يضمن توفير جودة القهوة لعشاقها، والذي يتمتع بنمط ذكي موفر للطاقة، إلى جانب احتوائها على نظام مصمم خصيصا لصنع الشاي.

وقالت "إيمون لي" مديرة تسويق منتجات HomePure ، "تفوقنا كشركة رائدة في صناعة البيع المباشر بتقديم كل ما هو جديد وفريد لعملائنا، ولا يقتصر اهتمامنا بتنوع المنتجات فقط، وإنما نعمل دائما على تزويد عملائنا بمنتجات عالية الجودة لتحسين نمط حياتهم اليومية.