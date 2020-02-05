الأمر لم يكن سهلا .. نشأت الديهي يعلق على إعادة الصيادين المصريين من اليمن

أشاد الإعلامي نشأت الديهي بجهود الدولة المصرية، لإرجاع الصيادين المصريين من اليمن رغم الصعوبات والمشاكل التي تشهدها هذه الدولة وذلك على عكس الوضع في اي دولة أخرى مستقرة.





وقال «نشأت الديهي» خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «تن» إن الجهود المطلوبة من الدولة المصرية كانت مضاعفة بسبب الأوضاع غير المستقرة في اليمن، مؤكدا أن الموضوع لم يكن سهلا على الاطلاق.





وأوضح أن الوضع في اليمن غير مستقر، وهذا الأمر كان يزيد من صعوبة عودة المصريين لعدم وجود نظام مستقر يمكن التعامل معه، وهو ما تطلب مجهودا مضاعفا من الدولة المصرية.





وأشار إلى أنه كانت هناك تعليمات مشددة من الرئيس السيسي الى الاجهزة المعنية بسرعة عودة المصريين المختطفين في اليمن، لافتا إلى أن جهود كل أجهزة الدولة تضافرت لتنفيذ التوجيه الرئاسي وعودة الصيادين.





يذكر أن الجهود المصرية نجحت فى عودة 32 صيادا مصريا إلى مصر بعد احتجازهم فى 14 ديسمبر الماضى باليمن حيث انطلق الصيادون في مراكب من ميناء برنيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر المتوسط بسبب النوات وجرفتهم الامواج للمياه الإقليمية اليمنية، حيث احتجزتهم مليشيات الحوثى الإرهابية، داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم.



