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محمد أبو حامد: العنف في حق الأطفال جريمة كبيرة..فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:15 م
النائب محمد أبو
النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب
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محمود محسن
أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن ما أكدته صاحبة دار أيتام العاشر من رمضان لا يتوافق مع الدستور أو القانون مؤكدا أن التعامل مع الأطفال لا يكون بأمر عشوائي خاضع لرؤية كل شخص يتعامل مع طفل أن يعنفه أو يمارس عنف ضده. 

وأضاف أبو حامد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الدستور ألزم الدولة بحماية الأطفال مشيرا إلى أن الدولة موقعة على إتفاقية دولية لحماية الأطفال وأهم بنودها تجريم العنف ضد الأطفال حتى لو كان من الأبوين. 

وتابع وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن هناك قانون طفل صدر في عام 2008 وتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به في عام 2010 كان ينظم إجراءت لممارسة العنف ضد الأطفال داخل الأسرة مؤكدا أن الفكرة  في مواجهة مشاكل الطفل أن الدراسات النفسية تؤكد أن العنف لن يحل المشكلة. 

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن العنف ضد الأطفال هو انتهاك غير مبرر ولا يؤدى لنتيجة إيجابية مشيرا أن السلوكيات الخاطئة للأطفال يجب أن تواجه بالعقل والحكمة بدلا من العنف .

وقال وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أنه في أي دولة في العالم أيا كانت حالة الأبن تمارس ضدهم عنف من حق أي مواطن أب يقدم بلاغ ضد الوالدين لأن العنف في حق الأطفال جريمة كبيرة. 

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