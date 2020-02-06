التفاصيل الكاملة لأول أتوبيس كهربائي ينطلق من ميدان التحرير

أعلنت مواصلات مصر الشركة الرائدة في مجال النقل الحضري المستدام وصاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في مصر عن بدء تشغيل الأتوبيس الكهربائي X-Bus بشوارع القاهرة في خط عبد المنعم رياض- القاهرة الجديدة.





يأتي انطلاق الأتوبيس الجديد بتحالف تقوده الهيئة العربية للتصنيع وتشارك فيه عدة شركات أبرزها مواصلات مصر و12 شركة أخرى هي: "إيزى موبيلتى" لتقنيات وبرمجيات النقل العام - شركة "فوري" لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية وبالتعاون مع شركة "أورانج" للاتصالات - الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات - شركة فايبر مصر".





تأتي منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العربية للتصنيع في شهر مايو 2019 لتشكيل تحالف مع شركة شنغهاي وانكسيانج إحدى كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات الكهربائية وبالتعاون مع شركات "مواصلات مصر" المتخصصة فى تقديم خدمات النقل العام الذكى طبقًا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن، وشركة "يونيتد إنفستمنت"الممثل المحلى والإقليمى للشركة الصينية وذلك بهدف تقديم حل متكامل لتطبيق منظومة النقل العام الذكى طبقًا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.





وينطلق الأوتوبيس الكهربائي الذي يضم 44 مقعدا من ميدان عبد المنعم رياض متجهًا إلى القاهرة الجديدة والذي يتوقف في أربع محطات رئيسية في بداية رحلة الانطلاق وصولًا إلى محطة الوصول "محطة اللوتس" بالتجمع الخامس.





حيث تبدأ رحلة الانطلاق من موقف عبد المنعم رياض ، ثم شارع رمسيس مرورا بميدان العباسية وصولا إلى شارع التسعين ثم الجامعة الأمريكية وتعتبر خدمة النقل السريع التي تطلقها "مواصلات مصر" هي خدمة فريدة من نوعها في مصر، وتبدأ أولى رحلات الأوتوبيس الكهربائي EX5 في تمام السابعة والنصف صباحا من موقف عبد المنعم رياض ، ثم العاشرة والنصف صباحا ، بينما تنطلق الرحلة الثالثة من موقف اللوتس بالتجمع الخامس متجه إلى موقف عبد المنعم رياض في تمام التاسعة صباحا.





بينما تنطلق الرحلة الثانية في تمام الثانية والنصف ظهرا وتنتهي في موقف عبد المنعم رياض، ويقطع الأوتوبيس الكهربائي قرابة 211 كيلو متر في رحلاته الأربع طوال اليوم وتصل سعر التذكرة داخل الكارت الذكي "مواصلاتي" 18 جنيه وخارج الكارت 25 جنيه.





وأكدت مواصلات مصر أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة النقل السريع لعملائها والركاب و الوصول في زمن قياسي لذلك أعلنت عن انطلاق هذا الخط لخدمة سكان منطقة التجمع الخامس ، وتسعى الشركة إلى تفعيل خطوط جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة.





وتتميز منظومة الأوتوبيسات الكهربائية الذكية بالمحافظة علي نظافة ونقاء البيئة حيث أنها تدار بالكهرباء ولا ينتج عنها أي تلوث للبيئة ناتج عن استخدام الوقود التقليدي وكذلك فهى توفر سبل الراحة للركاب بالمقاعد المريحة بدون اي ضوضاء وتكييف الهواء ووسائل الترفيه وشاشات عرض فيديو والواي فاي لخدمات الإنترنت والمجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وبها أحدث الأجهزة للدفع الإلكتروني.





حيث يمكن لأي راكب الحصول على التذكرة من خلال ماكينات مركبة بمدخل الأوتوبيس أو استخدام كروت التحصيل الذكية ويمكن لأي مواطن يرغب في استخدام أسطول النقل الذكي متابعة حركة الأتوبيسات ومعرفة أقرب محطة يمكن التوجه إليها وتوقيت وصول الأتوبيس والزمن المتوقع للرحلة من خلال تطبيق مواصلات مصر على أجهزة التليفون المحمول "الاندرويد وأبل" والمرتبط بشبكة جوجل العالمية.





و تماشيا مع المواصفات والمعايير الأوروبية ، تطلق مواصلات مصر بداية من عام 2022 استراتيجيتها الطموحة لتعميم الأوتوبيس الكهربائي في شبكة مركباتها خاصة وإنه مع بداية عام 2037 ستتوقف جميع المصانع حول العالم من إنتاج الأتوبيسات الديزل وسيصبح كل الإنتاج متجها نحو الأتوبيسات الكهربائية.