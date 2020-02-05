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أخبار البلد

ملفات محورية على رأس مباحثات سفير البحرين لدى القاهرة ووزير الخارجية للشئون العربية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:02 م
مصر - البحرين
مصر - البحرين
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ميـــس رضــا
التقى هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى القاهرة  والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وأكد "الجودر"، على عمق ومتانة العلاقات بين البحرين ومصر ، وما تشهده من تطور وتقدم على كافة الأصعدة، مؤكدًا حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لآفاق أشمل بما يعود بالنفع والخير على كلا البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء بحث عدد مستجدات الأوضاع والتطورات على الساحة العربية، وأهمية التعاون المشترك وتنسيق المواقف بين الجانبين إزاء العديد من الموضوعات خصوصا في ضوء توافق الرؤى بين الجانبين، وسبل مواجهة الإرهاب والتطرف وتدخل القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

من جانبه، نوه مساعد وزير الخارجية المصرى للشؤون العربية، على عمق العلاقات الثنائية المتينة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، مستعرضًا سبل تعزيز أوجه التعاون بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
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