AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السجن عامًا لصاحب صرافة بالإسكندرية لإتجاره بالنقد الأجنبي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:12 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
أحمد عبد العزيز
قضت المحكمة الإقتصادية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء بالحبس عاما لـ صاحب شركة صرافة، وتغريمه11 مليون جنيه، لاتجاره في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفي.

كما قضت المحكمة بمصادرة المبلغ المضبوط معه وقت إلقاء القبض عليه، وقيمته 5 ملايين جنيه و350 ألف دولار.

ووجهت النيابة للمتهم "أ م ال"، صاحب شركة صرافة، في القضية رقم 159 لسنة 2019 سيدي جابر،اتهامات بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوث المصرفي بما يخالف القوانين المنظمة لذلك.

وكان قد تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته مبلغ قيمته 5 ملايين جنيه و350 ألف دولار، أثناء محاولتهم تصريفه خارج السوق المصرفي.

وتم ضبط المتهم والتحفظ على المبلغ المذكور، وأحيل المتهم للمحاكمة والتي أصدرت حكمها السابق ذكره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحوزته 2 مليون و480 ألف جنيه.. سقوط شخص لاتجاره فى العملة بـ الجيزة

بالصورة.. ضبط صراف وعاطل لاتجارهما بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل مسئولي صن داونز بعد وقوعهم أمام الأهلي بدوري الأبطال

أول تعليق من صاحبة دار أيتام العاشر من رمضان بعد واقعة تعذيب طفلة ..فيديو

أردوغان يتهم أمريكا بمحاولة اغتياله

50 صورة من جنازة نادية لطفي

طفلة 4 سنوات.. ماليزيا تعلن شفاء أول حالة مصابة بـ كورونا

رسالة تاريخية من فلورنتينو بيريز لـ رونالدو في عيد ميلاده الـ35

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون جلد .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها فى لبنان ..صور

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد إطلالات زوجة كريم فهمي فى عيد ميلادها

بفستان مثير.. شاهد إطلالة مطلَّقة ماجد المصرى مع ابنيهما