السجن عامًا لصاحب صرافة بالإسكندرية لإتجاره بالنقد الأجنبي

قضت المحكمة الإقتصادية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء بالحبس عاما لـ صاحب شركة صرافة ، وتغريمه11 مليون جنيه، لاتجاره في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفي.





كما قضت المحكمة بمصادرة المبلغ المضبوط معه وقت إلقاء القبض عليه، وقيمته 5 ملايين جنيه و350 ألف دولار.





ووجهت النيابة للمتهم "أ م ال"، صاحب شركة صرافة، في القضية رقم 159 لسنة 2019 سيدي جابر،اتهامات بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوث المصرفي بما يخالف القوانين المنظمة لذلك.





وكان قد تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته مبلغ قيمته 5 ملايين جنيه و350 ألف دولار، أثناء محاولتهم تصريفه خارج السوق المصرفي.







وتم ضبط المتهم والتحفظ على المبلغ المذكور، وأحيل المتهم للمحاكمة والتي أصدرت حكمها السابق ذكره.