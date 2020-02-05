هواوي تشحن 240 مليون هاتف ذكي حول العالم في عام 2019

طبقا لتقارير دولية اقتربت هواوى من صدارة مُصنعي الهواتف الذكية بالعالم، بعد أن قامت الشركة الصينية بشحن أكثر من 240 مليون هاتف ذكي في عام 2019 بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة على مدار العام الماضي.





لكن رغم تلك التحديات العالمية، استطاعت شركة هواوي تحقيق معدل نمو ملحوظ بالسوق خلال عام 2019 بزيادة حجم شحناتها حول العالم بنسبة 17% مقارنة بعام 2018.

بينما حققت هواوي حصة سوقية عالمية بلغت نسبة 17.6% مما يضعها في المركز الثاني في قائمة أكبر مُصنعي الهواتف الذكية بالعالم.

ويذكر أن هواوي قامت بشحن 6.9 مليون وحدة من هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G حتى ديسمبر 2019، مما جعلها في مُتصدري مُصنعي الهواتف الذكية التي تدعم تكنولوجيا الاتصالات 5G. بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G.

جاء ذلك في إطار التزام الشركة بمواصلة البحث والتطوير وتعزيز ريادتها في تقنية شبكات الجيل الخامس 5G مما ساهم في تحقيق مبيعات قوية للشركة بنهاية 2019. تعتزم هواوي خلال عام 2020 دعم وتطوير الأجهزة والبنيّة التحتية المقدمة لتوّفر للمستهلكين أكثر من أي وقت مضى القدرة على الاتصال بالعالم من خلال تقنيّة الجيل الخامس 5G.