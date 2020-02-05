AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هواوي تشحن 240 مليون هاتف ذكي حول العالم في عام 2019

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:08 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوي

طبقا لتقارير دولية اقتربت هواوى من صدارة مُصنعي الهواتف الذكية بالعالم، بعد أن قامت الشركة الصينية بشحن أكثر من 240 مليون هاتف ذكي في عام 2019 بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة على مدار العام الماضي.


لكن رغم تلك التحديات العالمية، استطاعت شركة هواوي تحقيق معدل نمو ملحوظ بالسوق خلال عام 2019 بزيادة حجم شحناتها حول العالم بنسبة 17% مقارنة بعام 2018. 

بينما حققت هواوي حصة سوقية عالمية بلغت نسبة 17.6% مما يضعها في المركز الثاني في قائمة أكبر مُصنعي الهواتف الذكية بالعالم.

ويذكر أن هواوي قامت بشحن 6.9 مليون وحدة من هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G حتى ديسمبر 2019، مما جعلها في مُتصدري مُصنعي الهواتف الذكية التي تدعم تكنولوجيا الاتصالات 5G. بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G

جاء ذلك في إطار التزام الشركة بمواصلة البحث والتطوير وتعزيز ريادتها في تقنية شبكات الجيل الخامس 5G مما ساهم في تحقيق مبيعات قوية للشركة بنهاية 2019. تعتزم هواوي خلال عام 2020 دعم وتطوير الأجهزة والبنيّة التحتية المقدمة لتوّفر للمستهلكين أكثر من أي وقت مضى القدرة على الاتصال بالعالم من خلال تقنيّة الجيل الخامس 5G.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل ستدعم الهواتف الذكية المزدوجة الشريحة شبكة الجيل الخامس 5G ؟ ..إليك الاجابة

تميز في التصميم والأداء..أفضل هواتف هواوي في 2019 بتقنية 5G

Huawei تبيع 6.9 مليون هاتف 5G في 2019

هواوي تشحن 6.9 مليون هاتف ذكي يدعم تكنولوجيا الـ 5G

رغم قرار ترامب.. Huawei باعت 240 مليون هاتف ذكي في 2019

لتقليل النفايات الإلكترونية.. آبل قد تضطر للتخلي عن كابل الشحن Lightning

ترشيحاتنا

أول رد من صن داونز على سخرية حارسه من الأهلي والزمالك .. فيديو

شفاء ثاني حالة من فيروس كورونا في العالم.. فيديو وصور

المهمة الشاقة.. الأهلي يصطدم بـ الزمالك وصن داونز 4 مرات في 18 يوما

بالقوة الضاربة.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

أول تعليق من صاحبة دار أيتام العاشر من رمضان بعد واقعة تعذيب طفلة ..فيديو

بإطلالة جريئة.. زوجة محمود العسيلي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وما ظهر كان أصدق.. التفاصيل الكاملة لواقعة حصار مكة.. دلائل تدحض أباطيل الجزيرة الإرهابية وخطة قطر لتشويه السعودية | فيديو وصور

بإطلالة جريئة.. زوجة محمود العسيلي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ببنطلون جلد .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها فى لبنان ..صور