بسمة وهبة: من العيب خداع الشعب المصري وإنجازاتنا مش عاجبة الإخوان.. فيديو

أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن حالة السيطرة التي تقوم بها مصر خلال تلك الفترة والانجازات التي تتم على أرض الواقع "مبتعجبش خصوم مصر" وهم جماعة الإخوان مؤكدة أن الأخوان قاموا بنشر الشائعات حول وجود فيروس كورونا في مصر.





وأضاف مقدمة برنامج كل يوم عبر فضائية on e أن جماعة الإخوان قد نشرت أنباء بأن مصر غير مهيأه للتعامل مع الفيروس مشيرة أن شعب مصر أدرك أن تلك الأنباء شائعة.





وتابعت مقدمة برنامج كل يوم أن الأخوان لجأوا إلى خطة بديلة معلقة "انهم يتبعون شعار "يا قاتل يا مقتول" وأرسلوا شخص قام بعمل فيديو مفبرك ويؤكد أن المستفيات غير مهيأه لإستقبال المصابين بكورونا ويوجد إهمال في الحجر الصحي ومن يدخل إلى المستشفي يتوفى.





وأشارت مقدمة برنامج كل يوم أن المشاهد أصبح لديه وعي كامل والشعب المصري من الصعب أن يتم خداعه فما تم إثارته خلال هذا الفيديو بسلبيات غير موجودة.





وقالت مقدمة برنامج كل يوم أن من قام بعمل هذا الفيديو ادعى المرض وحاول خداع الناس.