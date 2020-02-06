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اقتصاد

البترول تحذر.. الإسماعيلية تشتم رائحة غاز يوم 20 فبراير لذلك السبب

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:01 ص
الإسماعيلية
الإسماعيلية
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مايكل عياد

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن ملئ الخــــزان الرئيسى للرائحة بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020.



وتهيب الشركة بالعملاء وسكان المحافظة، عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، وتؤكد الشركة أن أعمال الملئ هى أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة على السادة المواطنين وتتم الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان السادة العملاء.


وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمئنة السكان والعملاء وأنه في حالة وجود اي استفسار فإنه يرجى التكرم بالاتصال من أى تليفون أرضي بطوارئ الشركة على رقم 129.

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