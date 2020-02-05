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أخبار العالم

وزير الخارجية اللبناني يرد على شائعات برودة الأجواء مع السعودية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:03 م
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي
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قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، اليوم الأربعاء، على عدم صحة الشائعات المنتشرة حول برودة الأجواء مع السعودية، مشيرا إلى أن كل الدول لديها مصلحة بحماية استقرار لبنان. 

وقال وزير الخارجية اللبناني في تصريحات إلى فضائية "أو تي في" اللبنانية إن البيان الوزاري  عكس رؤية اصلاحية مختلفة عما كان قائما في الماضي. 

وتشهد لبنان مظاهرات ضخمة منذ فترة طويلة احتجاجا على الأوضاع المعيشية في البلاد، والأزمة الاقتصادية فيها. 

وتحرك آلاف المتظاهرين رافعين أعلاما حزبية، باتجاه السفارة الأمريكية منذ أيام للتنديد بـالخطة وما تضمنته من وهب القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وإجازتها ضم مستوطنات الضفة وغور الأردن لإسرائيل.

وخرجت المظاهرات وسط انتشار أمني كثيف في محيط السفارة، وقطع جميع الطرق المؤدية إليها، ووضع أسلاك شائكة على الطريق الرئيسية عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، وأطلقوا الهتافات المنددة بالإدارة الأمريكية، مؤكدين أن هذه الخطة ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني.
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