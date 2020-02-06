AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خسائر ليبيا من إغلاق المنشآت النفطية تقترب من مليار دولار

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:02 ص
إغلاق المنشآت النفطية
إغلاق المنشآت النفطية
Advertisements
وكالات
أعلنت شركة النفط الوطنية الليبية، أن خسائر ليبيا نتيجة تطويق وإغلاق حقول النفط ومحطات التصدير في البلاد، قد بلغت 931 مليون دولار، وذكرت الشركة، في بيان صدر عنها اليوم، أن إنتاج النفط الخام في البلاد انخفض إلى 187 ألف برميل يوميا.

وكتبت في البيان: "نلاحظ وجود نقص حاد في الوقود في محطات التخزين في طرابلس، والمناطق المحيطة بها، وأيضا في المناطق الجنوبية. أما في المنطقة الوسطى، فلا يزال الوقود متوفرا بكميات كافية، ودعت إدارة الشركة، إلى رفع الحصار عن موانئ التصدير وحقول النفط، وحذرت من أن احتياطي وقود الديزل في بعض المناطق لم يعد يكفي إلا لعدة أيام.

وفي 18 ديسمبر الماضي، توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في "الهلال النفطي" الواقع تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، واضطرت شركة النفط الوطنية الليبية، لإعلان حالة "القوة القاهرة" وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وفي اليوم التالي، تم وقف العمل وإغلاق أكبر حقلين للنفط هما "الشرارة" و"الفيل" اللذين يبلغ إنتاجهما اليوم حوالي 400 ألف برميل وبعد ذلك توقف عمل كل صناعة النفط في ليبيا عمليا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة النفط: توقف الإنتاج من الناصرية لم يؤثر على صادرات العراق وإنتاجه

ليبيا.. توقف إنتاج حقل الشرارة النفطي

ليبيا.. إعلان حالة «القوة القاهرة» في حقلي الشرارة والفيل

أسعار النفط تهبط نحو 1% مع مخاوف انحسار المعروض

مراعاة للحالة الإنسانية.. واشنطن تطالب بضرورة استئناف ضخ النفط الليبي

أهالي القبلة يرفضون السراج ويعلنون تأييدهم وقف التصدير من حقول النفط والغاز

ترشيحاتنا

محاربي كورونا.. صور صادمة للأطباء والممرضات في ووهان الصينية

أخبار الفن.. أول صورة لـ منة فضالي بعد إصابتها.. ومحمد إمام يشعل السوشيال ميديا بـ تيشيرت لص بغداد

تسقط قضية العزل.. شاهد لحظة تبرئة الكونجرس الأمريكي لترامب من جميع التهم

بعد طرده .. كواليس خناقة طارق العشري مع حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود

بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة

عاجل.. الحكومة تطالب المواطنين بعدم ارتداء الكمامات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لص يسحل امرأة لسرقة شنطتها داخل المترو.. ورد فعل مثير منها

بجمبسوت وكاب.. نيرمين الفقي تتألق بإطلالة عصرية

لسبب غريب زوج يقطع رقبة زوجته بعد تناول العشاء