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توك شو

أحمد موسى يسحب أسماء الفائزين في سؤال الأسبوع الماضي من مسابقة على مسئوليتي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:11 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

استضاف الإعلامي أحمد موسى محمد أبو العلا ممثل وزارة التضامن الاجتماعي لسحب أسماء الفائزين الجُدد في سؤال الأسبوع الماضي من مسابقة برنامج "على مسئوليتي" على الهواء.


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سيتم التواصل مع الفائزين بعد انتهاء الحلقة مباشرة ويتم تسليم الجوائز على الهواء في حلقة يوم الأربعاء المقبل".


وكشف أحمد موسي أن الفائزين فى سؤال الحلقة السابقة، يمتلك رقم موبايل أخره " 014 " والفائز الثانى يمتلك رقما أخره " 512".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "سؤال المسابقة كان سهلًا "فى اى عام تم تحديد يومًا لعيد الشرطة".


وسلم الإعلامي أحمد موسى، جوائز مسابقة برنامج "على مسئوليتي" على الهواء للفائزين، الأول  كمال سمير ناشد، وأعلن اسم الفائز الثانى شريف من القاهرة الذى لم يحضر لظروف خاصة، ولكن سيتم التواصل معه للحصول على الجائزة.

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