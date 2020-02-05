متى تم افتتاح السد العالى رسميًا.. سؤال برنامج على مسئوليتى هذا الأسبوع

طرح الإعلامي أحمد موسي سؤال مسابقة على مسئوليتى هذا الأسبوع، وقال " متى تم افتتاح السد العالى رسميًا، 1971 -1960 - 1982" وقال موسى إن الفائزين فى هذا السؤال سيتم طرح اسمائهم فى الأسبوع المقبل، وذلك عن طريق عرض آخر ثلاثة أرقام من رقم الهاتف الخاص بكل منهم.

استضاف الإعلامي أحمد موسى محمد أبو العلا ممثل وزارة التضامن الاجتماعي لسحب أسماء الفائزين الجُدد في سؤال الأسبوع الماضي من مسابقة برنامج "على مسئوليتي" على الهواء.



