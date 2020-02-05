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توك شو

متى تم افتتاح السد العالى رسميًا.. سؤال برنامج على مسئوليتى هذا الأسبوع

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:17 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

طرح الإعلامي أحمد موسي سؤال مسابقة على مسئوليتى هذا الأسبوع، وقال " متى تم افتتاح السد العالى رسميًا، 1971 -1960 - 1982" وقال موسى إن الفائزين فى هذا السؤال سيتم طرح اسمائهم فى الأسبوع المقبل، وذلك عن طريق عرض آخر ثلاثة أرقام من رقم الهاتف الخاص بكل منهم.

استضاف الإعلامي أحمد موسى محمد أبو العلا ممثل وزارة التضامن الاجتماعي لسحب أسماء الفائزين الجُدد في سؤال الأسبوع الماضي من مسابقة برنامج "على مسئوليتي" على الهواء.


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سيتم التواصل مع الفائزين بعد انتهاء الحلقة مباشرة ويتم تسليم الجوائز على الهواء في حلقة يوم الأربعاء المقبل".


وكشف أحمد موسي أن الفائزين فى سؤال الحلقة السابقة، يمتلك رقم موبايل آخره " 014 " و الفائز الثانى يمتلك رقما آخره " 512" .


وتابع الإعلامي أحمد موسى: "سؤال المسابقة كان سهلًا " فى اى عام تم تحديد يوم لعيد الشرطة.


وقام الإعلامي أحمد موسى،  بتسليم جوائز مسابقة برنامج "على مسئوليتي" على الهواء للفائزين،الأول  كمال سمير ناشد، وأعلن اسم الفائز الثانى شريف من القاهرة الذى لم يحضر لظروف خاصة، ولكن سيتم التواصل معه للحصول على الجائزة.

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