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مرأة

جديدة ومختلفة.. طريقة عمل فواكه بحشوة تشيز كيك

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:39 م
طريقة عمل فواكه
طريقة عمل فواكه بحشوة تشيز كيك
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هاجر هانئ
فواكه بحشوة تشيز كيك من الحلويات الجديدة والمختلفة التى يمكنك تقديمها لأفراد اسرتك على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا.

مقادير فواكه بحشوة تشيز كيك
فراولة  مقطعة
موز  مقطع
مانجو  مقطعة
كيوي 
عصير ليمون 
جبنة كريمي 
كريمة حلويات 
سكر بودرة 
لبن مكثف 
محلى قشطة 

طريقة تحضير فواكه بحشوة تشيز كيك
* تخلط الفواكه مع بعضها، مع عصير الليمون
* باستخدام مضرب كهربائي يخفق الجبن الكريمي ويضاف إليه السكر البودرة
* ثم تضاف الكريمة واللبن المكثف المحلى، والقشطة، ويستمر الخفق حتى الحصول على خليط كريمي هش
* تضاف إلى الفواكه وتقلب جيدًا
* تقدم باردة
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