محطة معالجة صرف صحي شربين تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة م ياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حصول محطة معالجة صرف صحي شربين على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. للمرة الثالثة، ضمن خطة عمل الشركة للعام 2019/2020 بقطاع التشغيل والصيانة، ما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.





وأوضح نصر، أن هناك تنافسا مستمرا لتطوير أداء الشركات فى إطار متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.





يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 29 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ منهم ٢٠ محطة لمعالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.