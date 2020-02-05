الصحة: صدرنا 10 أطنان مستلزمات طبية للصين.. فيديو

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن حوالي 14

مشيرا إلى أنه لدينا

مخزون استراتيجى للشعب المصري للخدمة الوقائية "واحنا مبنجيش على احتياجات الشعب المصري".

وقال

الوزيرة اطمئنت على المصريين الموجودين في الحجر الصحي عبر الفيدو كونفرانس ومكالمتهم بنفسها والخدمة التي تؤدى.