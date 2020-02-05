الصحة: صدرنا 10 أطنان مستلزمات طبية للصين.. فيديو

أكد دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه يجب أن يكون شهادة الحمى الصفراء من المسافرين القادمين من بعض الدول مؤكدا أنها تمثل أحد شروط الحجر الصحي.
وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن حوالي 14 راكبا لم يكن معهم شهادات ومسافر على السودانية ومسافر على الاثيوبية واتخذنا اجراءات بعزلهم فى الحجر الصحى لمدة 6 ايام للتأكد من خلوهم وبعد ذلك يتمكن من دخولهم لمصر.
وتابع المتحدث بأمس وزارة الصحة أن مصر قدمت للصين مستلزمات طبية و 10 اطنان من الماسكات والمطهرات الكحولية مشيرا إلى أنه لدينا
مخزون استراتيجى للشعب المصري للخدمة الوقائية "واحنا مبنجيش على احتياجات الشعب المصري".
وأشار المتحدث بأمس وزارة الصحة أن المصريين العائدين من الصين سيستمروا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما مؤكدا أنهم يتلقون الخدمة الطبية بشكل كامل.
وقال المتحدث بأمس وزارة الصحة أن الوزيرة اطمئنت على المصريين الموجودين في الحجر الصحي عبر الفيدو كونفرانس ومكالمتهم بنفسها والخدمة التي تؤدى.