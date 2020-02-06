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تعليم

إعلام بجامعة القاهرة تقدم دورة في مناهج البحوث لطلاب الدراسات العليا.. تفاصيل

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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خالد محيي الدين

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة دورة تدريبية فى مهارات أساسية فى مناهج البحث الاعلامى لطلاب الدراسات العليا.

ويحاضر بتلك الدورة الدكتور "إيمن منصور ندا" رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون للتأهيل فى أصول المعرفة العلمية للبحث العلمى الإعلامى ليستطيع الباحثين إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه وفقًا للمتطلبات العلمية والعملية وفى إطار التطورات الحديثة .


وتتضمن الدورة التعرف على ما يلى :
• بناء المقاييس واختبارها فى الدراسات الإعلامية .
• بناء النماذج العلمية وآليات اختبارها باستخدام برنامج AMOS 
• الاختبارات الإحصائية للفروض باستخدام برامج SPSS/R/STATA 
• استخدام برامج التوثيق والفهرسة Endnote 
• تصميم العينات فى دراسات الجمهور وتحليل المضمون.

وتعقد تلك الدورة يوم الاحد 23 فبراير لمده 3 أيام من الساعة ال10 صباحا حتي 2 عصرا، ويتم التسجيل في مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام.
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