أمين صندوق العلاج الطبيعي: رفض دعوى فرض الحراسة.. والانتخابات ديسمبر 2020

قال الدكتور احمد عزت، امين صندوق النقابه العامة للعلاج الطبيعي، ان الدعوة المقدمة من الدكتور علاء عبد الحكيم بلبع ود. محمد هيبه ود.اسلام جمعه وآخرون ل فرض الحراسة علي نقابة العلاج الطبيعي والمقيدة تحت رقم 1696لسنة ٢٠١٩ د/٢مستعجل، بمحكمة القضاء الإداري المستعجل، ضد سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي ، تم رفضها.

وأضاف: أن قرر مجلس النقابة بالإجماع، إحالة رافعى الدعوى والمتضامنين للجان التحقيق، لإساءتهم استخدام حق التقاضى بدون سبب مشروع كما جاء فى الحكم، وأن الحراسة كادت أن تهدم المهنة بكاملها، وتعود بالسلب على جميع كليات العلاج الطبيعى، والمراكز الطبيعة الخاصة بالعلاج الطبيعى .

وكد امين الصندوق في تصريحات لـ"صدي البلد" ان موعد الانتخابات المنتظر ديسمبر 2020 والنقابة في إنتظار رد مجلس الدوله و وزاره العدل للاشراف القضائي عليها.

وتطالب الدعوي بتطبيق القانون واحترام أحكام القضاء واحترام إرادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وعدم الاستخفاف بهم ، وإلزام النقيب والمجلس بالمادة القانونية له المنتهية في 2016 ، طبقا للمادة 15 من قانون 204 لسنة 94 والتي تنص علي أن مدة النقيب والأعضاء 5 سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من فترتين متتاليتين .

أوضح مقدمو الدعوي أن نقابة العلاج الطبيعي رفضت تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري رقم 30514 لسنة 72 ق بتاريخ 5 نوفمبر لسنة 2018 والذي يؤكد بطلان وجودهم في النقابة بأي قرار يخالف القانون وألزمهم بالدعوة لإجراء الانتخابات ، إن مجلس النقابة لم يقم بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية منذ سنتين منتهكا بذلك القوانين، ما دعا الأعضاء للتشكك فى نوايا مجلس النقابة فى إجراء الانتخابات لإقصاء أى منافس وعدم وجود ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات، مشيرين إلى وجود دعوى بفرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي لمخالفة المجلس قانون النقابة رقم 209 لسنة 94 فى الرسوم، وعدم تنفيذ حكم مجلس الدولة بإجراء الانتخابات؛ ما جعل النقابة تجبر على عقد الجمعية العمومية بعد عدم إجرائها منذ سنوات .

ويذكر ان، عدد من أعضاء نقابة العلاج الطبيعي، قد استنكروا دعوة مجلس نقابة العلاج الطبيعى المنتهية فترته الانتخابية منذ 3 سنوات، على حد قولهم، إلى عقد جمعية عمومية للمرة الأولى منذ صدور حكم قضائي من محكمة مجلس الدولة رقم 30514 لسنة 72 ق بتاريخ 25 نوفمبر 2018 بإجراء الانتخابات، فى 6 نوفمبر الماضى، لتحديد موعد سرى لانتخابات النقابة، وفتح باب الترشح لمجموعة بعينها وعدم الدعوة العلنية طبقا للقانون.