قبل حفل الأوسكار بأيام.. خطأ تقنى يضع الأكاديمية فى ورطة.. وجانيل موناي تنضم لمطربى الحفل.. فيلم 1917 الأقرب ومنافسة شرسة من الكورى الجنوبي

حرصت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، على الاعتذار عبر حسابها بموقع تويتر، على خلفية نشرها قائمة توقعات جوائز النسخة الـ92، المقرر إعلانها خلال الحفل السنوي، فجر الاثنين المقبل.
وأعلنت الأكاديمية، قبل أيام، عن ميزة جديدة لمتابعي صفحتها الرسمية على “تويتر” البالغ عددهم 3.4 مليون شخص، بعنوان "تجربة توقعات جوائز الأوسكار"، تتيح لهم من خلالها التنبؤ بأسماء الفائزين في 24 فئة، ومن ثم نشر النتائج الإجمالية للتنبؤات المقدمة.
ولكن بدلًا من ذلك قامت الأكاديمية بنشر التوقعات وبدا أنها كانت تنشر تنبؤاتها الخاصة بها، الأمر الذي أثار حفيظة متابعي الصفحة على موقع التغريدات القصيرة.
وأصدرت الأكاديمية بيانا رسميا على هذه الواقعة، وقالت: "لقد قمنا بدعوة المعجبين على تويتر لتقديم توقعاتهم لجوائز الأوسكار ومشاركتها. وبالفعل تلقينا أعدادًا هائلة من التوقعات، هناك مشكلة تقنية حدثت على تويتر، جعلت البعض يظن أنها قادمة من حسابنا. لم نفعل ذلك. تم حل هذا الخطأ الآن. وسنكشف اختياراتنا خلال الحفل".
وشملت التوقعات التي تم نشرها فوز Parasite بجائزة أفضل فيلم وأفضل فيلم أجنبي، أفضل سيناريو أصلي وأفضل مونتاج.
كما ضمت فوز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل ورينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة، ولورا ديرن وبراد بيت بجوائز التمثيل المساعدة.
وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار 2020 ، عبر موقع "فيس بوك" اختيار المغنية "جانيل موناي" لتكون بين الفنانين الذين سيقدمون فقرات غنائية ضمن فعاليات الحفل.
وتشهد جائزة أفضل فيلم منافسة كبيرة فى وجود عدد من الأعمال المميزة، إلا أن 1917 هو الأقرب خاصة بعد حصوله على الجائزة خلال حفلى جولدن جلوب و بافتا، فيما يدخل الفيلم الكورى الجنوبى Parasite المنافسة بضراوة على أكثر من جائزة أهمها أفضل سيناريو وأفضل فيلم أجنبى.