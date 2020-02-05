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حوادث

حبس عاطل بحوزته 266 قطعة أثرية في المنيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:09 م
قطع أثرية
قطع أثرية
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ايمن رياض

امرت نيابة مركز مطاي بإشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا حبس عاطل 4 ايام لحيازته 266 قطعة آثرية عباره عن 21 تمثال جعران وتماثيل بازلت وجرانيت عملات آثرية متنوعة.

تلقى العقيد نادر حمدي، رئيس مباحث السياحة والآثار بالمنيا، معلومات بحيازة شاب لقطع آثرية متنوعة يحاول عرضها للبيع في مركز مطاي، وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات كلف اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة، والعميد محمد عبد الظاهر رئيس قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا، بتنفيذ مأمورية لضبط المتهم والقطع التي بحوزته، وتمكنت قوة بقيادة العقيد عماد شاكر، والمقدم محمد عبد العزيز، من إلقاء القبض علي "حسن-ع" 26 عاما مقيم بعزبة تابعة لقرية بردنوها بمركز مطاي، وبحوزته 266 قطعة آثرية بينها 21 تمثال جعران، تماثيل بازلت وجرانيت، وعملات آثرية متنوعة.

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تحرر المحضر اللازم برقم 3 أحوال شرطة السياحة، وتقرر التحفظ علي المتهم لتطوير مناقشته ومعرفة مصدر المضبوطات، وهل معه شركاء أم لا، وجرى العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت تشكيل لجنة فنية مختصة من الآثار، لفحص المضبوطات وتحديد مدى آثريتها من عدمه.

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