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بين الناس

مواطن يناشد المسئولين بإعادة بطاقة التموين بعد إيقافها

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن محمد جمال كامل أبو زيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة التموين التى تحمل رقم 121004693011.

 

ويقول في رسالته: إنه فوجئ بملاحظة على ورقة العيش أنه تم إيقاف بطاقة التموين بسبب استهلاك فاتورة التليفون وهذا غير صحيح.


وأضاف: بدعوى زيادة فاتورة التليفون تم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى، وقد تظلمت وقدمت مستندات التى تثبت ذلك.

 

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لعودة البطاقة وصرف المواد التموينية الخاصة بها للمساعدة على المعيشة .

 

للتواصل مع الشاكى : 01001555767

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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