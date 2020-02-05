الفلاحين: انخفاض مساحة محصول القمح نحو 70 ألف فدان عن العام الماضي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن وزارة الزراعة أعلنت العام الماضي يوم السبت الموافق في 2 مارس 2019 ان المساحات المزورعة من القمح ارتفعت الي 3 ملايين و250 ألف فدان وأعلنت الأحد، 02 فبراير 2020 أن المساحات المزروعة من القمح 3 ملايين و180 ألف فدان بما يعني انخفاض المساحات المزروعة من الأقماح بنحو 70 ألف فدان عن العام الماضي.





وأضاف ابوصدام أن الوزارة وعلى خلاف المُعلن ذكرت أن المساحة المزروعة أعلى من المساحات المزروعة العام الماضي.

وتابع أبوصدام علمًا بأن الأرقام المعلنة غير دقيقه نظرًا لأنها لا تعتمد علي حصر واقعي حيث أن بعض المزارعين يتحايلون علي صرف حصص الأسمدة المدعمة لإثبات زراعة أراضيهم قمح علي غير الحقيقة فقد تكون الأرض مزروعة بالبرسيم وتثبت بالحصر قمح.





وأوضح عبدالرحمن أن مصر بحاجة كبيرة لزيادة المساحات من زراعة القمح وزيادة الإنتاجية لتقليل الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك من السكر والتي تصل الي 50% .





مطالبا وزارة الزراعة بالشفافية في اعلان المساحات المزروعة حتي تستطيع الجهات المعنية بتوفير الدقيق اتخاذ الإجراءات والقرارات السليمة في الوقت المناسب.