مطار دبي يسجل أول تراجع سنوي بختام 2019

استقبل مطار دبي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين، 86.4 مليون مسافر في 2019 بانخفاض نسبته 3.1% عن العام السابق، ليسجل أول تراجع سنوي في حركة السفر.





وقال الرئيس التنفيذي بول جريفيث، إن العوامل التي قادت للتراجع تشمل إغلاقا مؤقتا لمهبط، وانهيار شركة الطيران الهندية "جت إيروايز"، وفضيحة "بوينغ" المرتبطة بطائرتها المثيرة للجدل "بوينغ 737 ماكس"، حيث حظر تحليق النموذج في العالم، وأن المطار خسر العام الماضي نحو 3.2 مليون مسافر محتمل جراء ذلك، وأن عمليات هبوط وإقلاع الطائرات تراجعت بنسبة 8.6%.



