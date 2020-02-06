تأخر تسليم شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان الثامن بالغردقة.. شكوى مواطن

شكا المواطن مايكل فيكتور غبريال بباوى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر تسليم شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء من سنة 2016 فى مدينة الغردقة بالرغم من أنه تم سداد المقدم بالكامل وتم تحويله إلى أحد البنوك وفتح الحساب من شهر يناير 2019.

ويقول فى رسالته: لم يتم تحديد وحدة حتى الآن وكل ما بكلم رقم 1188 يردوا عليا طلبك متعلق أولوية حد يساعدنا يا مسؤولين وشكرا.

للتواصل مع الشاكى : 01287076465 .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360