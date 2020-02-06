AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

تأخر تسليم شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان الثامن بالغردقة.. شكوى مواطن

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكا المواطن مايكل فيكتور غبريال بباوى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر تسليم شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء من سنة 2016 فى مدينة الغردقة بالرغم من أنه تم سداد المقدم بالكامل وتم تحويله إلى أحد البنوك وفتح الحساب من شهر يناير 2019.

 

ويقول فى رسالته: لم يتم تحديد وحدة حتى الآن وكل ما بكلم رقم 1188 يردوا عليا طلبك متعلق أولوية حد يساعدنا يا مسؤولين وشكرا.

 

للتواصل مع الشاكى : 01287076465 .

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

ترشيحاتنا

3 سنين حب وعلاقة غير شرعية.. حكاية فتاة هربت مع حبيبها في الجيزة

بملابس غريبة.. ريهام أيمن تتعرض للانتقاد برفقة ابنتها.. صور

بـ الجلد الأحمر.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

مصرع 11 شخصا وإصابة 3 فى تصادم بطريق أسوان - القاهرة

تعرف على أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. صور

خالد الجندى يرد على مهاجمي شيخ الأزهر .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

بـ الجلد الأحمر.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

حقيقة ظهور أول حالة كورونا في السعودية.. شاهد