طارق شوقي: حرصنا على تغيير لغة "ناجح وساقط" إلى التعلم الحقيقي.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى فى الفترة الماضية لتحويل ثقافة "الحصول على درجات" إلى ثقافة التعلم الحقيقي، موضحا أن الجميع ظل لفترات طويلة على نظام معين للامتحانات، وبعد ذلك قمنا بتغييرها.





وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن دفعة أولى ثانوى فى العام الماضي، أبهروا الجميع، وأن مستواهم كان مرتفعا.





وأشار وزير التربية و التعليم، إلى أن متوسط الدرجات فى العام الماضي تراوح بين 20 لـ 30%، ولكن فى هذا العام متوسط الدرجات بين 60 لـ 77%، معلقا "متوسط درجات الطلاب هذا العام فى الصف الدراسي الأول مبشرة".





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن نتائج الطلاب فاقت التوقعات، وفى الفترة المقبلة سيكون هناك أفضل، والتقييم الذى حدث منذ 2018 وحتى الآن مبهر.





وأكد وزير التربية والتعليم "كنا حريصين على تغيير اللغة القديمة بتاعت ناجح وساقط، إلى التعلم الحقيقي"، مشيرا إلى أن الطلاب جاءوا فى نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان، ولكن فى النظام الجديد؛ لا يستطيع الطالب توقعه.