طارق شوقي: 10 % من طلاب 2 ثانوي حاولوا الغش ونعرفهم

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الدراسة في موعدها دون تأجيل، وإن هناك جهدا كبيرا للحفاظ على صحة الطلاب، وسيكون هناك نصائح مهمة للطلاب فى بداية الدراسة.





وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كلمات شال مادة أو ساقط سنلغيها من القاموس، وهدفنا الأساسي التعليم الحقيقي.





وأكد أن 10 % من طلاب 2 ثانوي حاولوا الغش بذكاء ونعرفهم بالاسم والمكان، ولكن لايوجد طالب ساقط ولا شايل مواد فى 2 ثانوي.





وكشف وزير التربية والتعليم أن الطلاب سعداء من النتيجة فى النظام الجديد، وأن الدروس الخصوصية بتضيع الوقت والأموال، وغير مفيدة فى النظام الجديد .





وتابع: المنطقة الزرقاء تشير إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح، و المساحة البيضاء أسفل الشريط تشير إلى ان الطالب يحتاج إلى تحسين .





وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هناك 40 مدرسة يابانية بمناهج جديدة، ونسعى لزيادتها لتصل لـ 45 مدرسة بمعظم المحافظات، مؤكدا ، تقدمنا 16 مركزًا فى التصنيف العالمى للتعليم قبل الجامعى.



