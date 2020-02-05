شاهد.. فرحة جماهير ودكة الزمالك بهدف محمود علاء في شباك حرس الحدود

وظهرت فرحة عارمة علي المدرب الفرنسي واللاعبين بعد التقدم علي حساب حرس الحدود .

وحقق الزمالك ، فوزًا غاليًا، أمام حرس الحدود، بنتيجة 2-0، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، الليلة في إطار مباريات الأسبوع 16 من الدوري المصري.





ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد 14 مباراة خاضها، ليقلص الفارق مع المقاولون العرب، الثاني، إلى 4 نقاط، مع أفضلية لعب الأبيض مباراتين أقل.