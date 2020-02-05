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رياضة

شاهد.. فرحة جماهير ودكة الزمالك بهدف محمود علاء في شباك حرس الحدود

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:59 م
فرحة جماهير ودكة
فرحة جماهير ودكة الزمالك بالهدف
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القسم الرياضي
رصدت، عدسة صدي البلد، رد فعل كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ودكة البدلاء علي هدف محمود علاء الاول فى شباك حرس الحدود.
وظهرت فرحة عارمة علي المدرب الفرنسي واللاعبين بعد التقدم علي حساب حرس الحدود .

وحقق الزمالك ، فوزًا غاليًا، أمام حرس الحدود، بنتيجة 2-0، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، الليلة في إطار مباريات الأسبوع 16 من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد 14 مباراة خاضها، ليقلص الفارق مع المقاولون العرب، الثاني، إلى 4 نقاط، مع أفضلية لعب الأبيض مباراتين أقل.

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