المركزي الأوروبي: الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا قد تكون مؤقتة

قال مسؤولون تنفيذيون كبار في البنك المركزي الأوروبي اليوم إن تفشي الفيروس التاجي في الصين "كورونا" قد يزيد أجواء الضبابية في الاقتصاد العالمي لكن أضراره قد تكون قصيرة الأجل ومؤقتة، مما يحد من الحاجة إلى أخذ إجراءات على مستوى السياسات.





وتسبب الفيروس في وفاة نحو 500 شخص وتعطيل أنشطة الأعمال في الصين وحولها، مثيرا المخاوف من أن أضراره على ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد تمتد لأنحاء العالم، وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي متحدثة من باريس ”في حين أن خطر حرب تجارة بين الولايات المتحدة والصين قد انحسر على ما يبدو، فإن الفيروس التاجي يضيف طبقة جديدة من عدم التيقن.“





لكن فيليب لين، كبير اقتصاديي البنك المركزي، دفع بأن أثر الأوبئة على النمو غالبا ما يكون قصير الأجل وأن الاقتصادات تنتعش في أعقابه، وقال لين في برلين ”قد نرى أثرا كبيرا لكن المهم بالنسبة للسياسة النقدية - حيث تكون نظرتنا للمدى المتوسط - أننا بصراحة سنكون أقل اهتماما حيال الصدمات المؤقتة إلا أن يتحول هذا الأمر إلى مبعث تشوه طويل الأجل للاقتصاد العالمي.“



