شاهد.. رد فعل كارتيرون ودكة الزمالك بعد هدف زيزو في حرس الحدود

رصدت كاميرا "صدى البلد"، رد فعل كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، ودكة البدلاء، على هدف أحمد مصطفى "زيزو" فى شباك حرس الحدود.
وظهرت فرحة عارمة علي المدرب الفرنسي واللاعبين بعد إحراز الهدف الثاني فى حرس الحدود، وتوجه كارتيرون إلى دكة البدلاء لمصافحة اللاعبين للتعبير عن فرحته.
وحقق الزمالك، فوزا غاليا أمام حرس الحدود بنتيجة 2-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، الليلة أمس الأربعاء، في إطار مباريات الأسبوع 16 من الدوري.
ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد 14 مباراة خاضها، ليقلص الفارق مع المقاولون العرب، الثاني، إلى 4 نقاط، مع أفضلية لعب الأبيض مباراتين أقل.