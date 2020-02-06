شاهد.. رد فعل كارتيرون ودكة الزمالك بعد هدف زيزو في حرس الحدود

وحقق الزمالك، فوزا غاليا أمام حرس الحدود بنتيجة 2-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، الليلة أمس الأربعاء، في إطار مباريات الأسبوع 16 من الدوري.





ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد 14 مباراة خاضها، ليقلص الفارق مع المقاولون العرب، الثاني، إلى 4 نقاط، مع أفضلية لعب الأبيض مباراتين أقل.