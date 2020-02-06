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رياضة

خناقة بين جمهور الزمالك وحرس الحدود خلال المباراة بسبب «البليلة» ..فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد"، مشاجرة قوية في مدرجات استاد القاهرة، بين جمهور الزمالك وحرس الحدود.

وحدثت المشاجرة؛ بعدما ردد جماهير حرس الحدود، هتافات "بليلة" أثناء المباراة.

وكان الزمالك، حقق فوزًا غاليًا، أمام حرس الحدود، بنتيجة 2-0، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، الليلة، في إطار مباريات الأسبوع 16 من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد 14 مباراة خاضها، ليقلص الفارق مع المقاولون العرب، الثاني، إلى 4 نقاط، مع أفضلية لعب الأبيض مباراتين أقل.
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