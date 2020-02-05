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أخبار العالم

أول تعليق من البيت الأبيض على تصويت سيناتور جمهوري لصالح عزل ترامب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق مسؤولان في البيت الأبيض على قرار السيناتور الجمهوري ميت رومني بالتصويت لصالح عول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب "سي إن إن"، قال المسؤولان إن البيت الابيض تفاجأ من قرار رومني بناء على المادة الأولى من محاكمة عزله، لإساءة استخدام السلطة.

ويشار إلى أن رومني أول سيناتور من الحزب الجمهوري "حزب ترامب" يعلن أنه سيصوت لصالح عزله.

وقال رومني في خطاب عاطفي له إنه سيصوت لصالح إدانة ترامب في التصويت النهائي في محاكمة عزله.

وأضاف: "إصرار الرئيس على التحقيق مع (أسرة بايدن) من قبل الأوكرانيين أمر يصعب تبريره بخلاف السعي السياسي". مستغلا منصبه لجني مكاسب سياسية.

وتابع: "ليس هناك أي شك في أنهم إذا لم يكونوا يحملون اسم بايدن، ما كان فعل الرئيس ما فعل".

ويصوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم في محاكمة عزل ترامب، حيث يتم استدعاء كل عضو باسمه ويقف في مكانه ويقول ترامب "مذنب أو غير مذنب" بموجب قواعد مجلس الشيوخ في كل من المادتين، إساءة استخدام السلطة، وعرقلة الكونجرس. ومن المتوقع ان يتم تبرئة ترامب نظرا للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ.

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