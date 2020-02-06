تراجع معدل البطالة في المغرب إلى 9.2% في 2019

تراجع معدل البطالة في المغرب قليلا العام الماضي إلى 9.2 بالمئة من 9.5 بالمئة في 2018، حسبما ذكرته المندوبية السامية للتخطيط اليوم، وعوضت مكاسب التوظيف في البلدات والمدن أثر خسائر حادة للوظائف في المناطق الريفية.





يتوقف الدخل الزراعي على مستويات هطول الأمطار المتذبذبة في المغرب ذي المناخ شبه الجاف، ما يدفع المزيد من سكان الريف للبحث عن عمل في المناطق الحضرية. وفي حين فقد الريف 85 ألف وظيفة العام الماضي، خلقت المدن 250 ألفا.





ويعاني من البطالة نحو ربع السكان بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين، بما في ذلك 13.5 بالمئة من الشابات و15.7 بالمئة من صغار خريجي المدارس والجامعات، واستقر معدل البطالة المقنعة عند 9.2 بالمئة في 2019. والعمالة غير الرسمية منتشرة في المغرب، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى أرقام يعول عليها لمعدلات التوظيف.





وتتوقع مندوبية التخطيط أن ينمو اقتصاد المغرب 3.5 بالمئة في 2020 بعد نمو بنسبة 2.3 بالمئة في العام الماضي، مع افتراض معدلات متوسطة لهطول الأمطار.