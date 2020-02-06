تجديد حبس عصابة سرقة متعلقات المترددين على البنوك في مصر الجديدة

جدد قاضيب المعارضات حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدتان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتخصصهم فى ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين المترددين على البنوك.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بأن "خ. إ. ا" 58 سنة موظف بشركة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي 100 ألف جنيه، من البنك الأهلي فرع الخليفة المأمون الكائن شارع الأنصاري دائرة القسم، فوجئ بقيام سيدتان "أدلى بأوصافهما التقريبية" بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه من داخل حقيبة يده ولاذا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 719 لسنة 2020م جنح القسم.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من "ن. ف. م" 30 سنة بدون عمل ومقيمة في الخصوص، و"ب. ي. ص" 30 سنة بدون عمل ومقيمة في عين شمس، والسابق اتهامها في 6 قضايا آخرهم 5797 لسنة 2014م مصر الجديدة "نشل" والمطلوب التنفيذ عليهما في القضية رقم 12414 لسنة 2016م النزهة "سرقة" والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات بجلسة 12/10/2016م.







وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية "جارٍ ضبطها" بأسلوب المغافلة، التتبع.







وبتطوير مناقشتها للربط بينها وبين القضايا المجهولة، اعترفت بتكوينها تشكيلا عصابيًا بالاشتراك مع المتهمة الهاربة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك بذات الأسلوب، وأقرت بارتكابها سرقة مبلغ مالي 40.000 ألف جنيه من "م. ي. م" 33 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم مدينة الزهراء ـ دائرة قسم شرطة الزيتون، حال تواجده بشارع المقريزي ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 13578 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 22/12/2019م، وسرقة مبالغ مالية عبارة عن ( 5600 دولار أمريكي، 1400 ريـال سعودي جنيه ) من " ز. م. ع" 45 سنة ربة منزل، أثناء تواجدها بشارع الميرغني ـ دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 13152 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 10/12/2019م.







وتم بإرشادها ضبط ما يلي"السيارة رقم ج هـ ج 525 ماركة BMW موديل 2010م فيراني اللون، 3400 جنيه، 235 دولار أمريكي، 44 ريـال سعودي، 5 هواتف محمولة، مشغولات ذهبية عبارة عن ( 5 خاتم، حلق )، 2 ساعة يد، لدى زوجها" إ. ي. ص" 30 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان " شقيق المتهمة الثانية " بمسكنهما، وبمواجهته أقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.







وأضاف بشرائه السيارة وباقي المضبوطات بحوزته من متحصلات تلك الوقائع، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمة، واتهموها والهاربة بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية،وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.