كورونا ينتشر في العالم.. وإجراءات استثنائية لمواجهة المرض الفتاك.. بدأ في مقاطعة هوبي الصينية.. ومازال بؤرة الخطر الرئيسي على الكوكب

- 25 ألف مصاب بالفيروس.. 65 حالة وفاة جديدة في الصين

- 500 حالة وفاة في البر الرئيسي في مقاطعة هوبي

- المرض انتقل إلى أوروبا ودول آسيا وأمريكا ووصل للإمارات

- الصحة العالمية: القلق الأكبر من قدرة الفيروس على الانتشار في البلاد ذات النظم الصحية الضعيفة





أصاب فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين، أكثر من 24500 شخص في العديد من دول العالم، فيما أعلنت بكين عن 65 حالة وفاة جديدة.





وأعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى نحو 500 حالة، و24324 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسي.





وبالإضافة إلى ذلك، توجد 17 حالة في هونج كونج - بينها حالة وفاة- و10 حالات أخرى في منطقة ماكاو، لكن معظم الوفيات كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين، حيث تم اكتشاف المرض في ديسمبر الماضي.





وكان ترتيب عدد الحالات المكتشفة في بقية أنحاء العالم: تايلاند: 25، اليابان: 33 ، سنغافورة: 24، كوريا الجنوبية: 18، المانيا: 12 ، الولايات المتحدة: 11، تايوان 11، ماليزيا 10، فيتنام: 10، استراليا: 13، فرنسا: 6، الإمارات العربية المتحدة: 5، كندا: 4، الهند: 3، الفلبين: 3، بينهم حالة توفيت ، روسيا: 2، ايطاليا: 2، بريطانيا: 2، بلجيكا: 1، نيبال: 1 ، سريلانكا: 1 ، السويد: 1، اسبانيا: 1، كمبوديا: 1، فنلندا: 1.





وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في يوم واحد تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية.





واضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس متحدثا في جنيف إن بعض الدول ذات الدخل المرتفع صعدت من جهود الإبلاغ منذ انتقدها، قائلا انها لا تشرك الاخرين في "بيانات الحالة الحيوية". وقال إن القلق الأكبر لدى منظمة الصحة العالمية هو قدرة الفيروس على الانتشار إلى "البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية".





و وضعت السلطات الآلاف من الركاب وأفراد الطاقم على متن سفينتين سياحيتين بالمياه الآسيوية في الحجر الصحي. أعلنت تايوان حظر دخول سكان بر الصين الرئيسي اعتبارا من اليوم الخميس.





وأفاد التلفزيون الصيني أن فريق بحث بجامعة تشيجيانج الصينية، وجد دواء فعالا لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.





وأعلنت الباحثة الرئيسية في حملة الصين لمحاربة فيروس كورونا الجديد، لي لانجوان، أن فريق البحث الذي تقودها، أحرز "تقدما كبيرا" في الوصول لعلاج فعال لفيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت صحيفة تشيجيانغ الصينية اليومية.





وفي تطور آخر، قال العالم الرئيسي الذي يقود أبحاث بريطانيا للوصول للقاح فيروس كورونا، إن فريقه حقق "طفرة كبيرة" في الوصول لعقار مضاد للفيروس الجديد.





وقال البروفيسور روبن شاتوك، رئيس قسم الأمراض المناعية في جامعة إمبريال كوليج في لندن، إنه توصل الآن لمرحلة البدء باختبار اللقاح على الحيوانات، مع احتمال البدء بالاختبارات على البشر الصيف المقبل.





أعلنت مجموعة "إيرباص" للطيران، أن خط تجميع طائرات إيرباص "إيه 320" في تيانجين بالقرب من بكين، قد أغلق لفترة غير محددة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.





وارتفعت أسعار النفط، بفضل أنباء عن دراسة أوبك وحلفائها تخفيضات إنتاج أكبر لمواجهة تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط نتيجة الانتشار السريع لكورونا.





وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أن المنظمة سترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها، لنحو 24 دولة تحتاج إلى الدعم.