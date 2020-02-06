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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة السلام

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:01 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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رامى المهدى

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة السلام .

وأوضحت التحقيقات  أن المتهم سبق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 1964 لسنة 2015م السلام ثان " مخدرات " وبحوزته عدد 1800  قرص مخدر ومبلغ مالي 1060 جنيها وهاتف محمول.


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بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه .  


تحرر عن ذلك محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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