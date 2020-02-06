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رياضة

شاهد.. جماهير الزمالك في مباراة حرس الحدود تستفز الأهلي بعد وقوعه أمام صن داونز

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد"، رد فعل جمهور الزمالك أثناء مباراة حرس الحدود بعد وقوع غريمه التقليدي النادي الأهلي أمام صن دوانز في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وظهرت فرحة عارمة علي جماهير الزمالك المتواجد فى استاد القاهرة، وهتفت "1،2،3،4،5 صن داونز"، وسخر بهتافات لنادي الجنوب أفريقي.

وخسر النادي الأهلي فى النسخة الماضية من صن داونز بخماسية التي أدت بالإطاحة به من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك ، فوزا غاليا أمام حرس الحدود، بنتيجة 2-0، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، الليلة في إطار مباريات الأسبوع 16 من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد 14 مباراة خاضها، ليقلص الفارق مع المقاولون العرب، الثاني، إلى 4 نقاط، مع أفضلية لعب الأبيض مباراتين أقل.

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