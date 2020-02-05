52 غير مذنب .. الكونجرس يبرئ ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة

بدأت إجراءات التصوبت النهائي في إجراءات محاكمة عزل الرئيس الامريكي دونالد ترامب.





ويصوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم في محاكمة عزل ترامب، حيث يتم استدعاء كل عضو باسمه ويقف في مكانه ويقول ترامب "مذنب أو غير مذنب" بموجب قواعد مجلس الشيوخ في كل من المادتين، إساءة استخدام السلطة، وعرقلة الكونجرس. ومن المتوقع ان يتم تبرئة ترامب نظرا للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ.





وذكرت شبكة "سي إن إن" إنه بناء على المعطيات الحالية، فإن النتيجة المتوقعة حتى الآن لتصويت عزل ترامب، سيكون بتبرئته من الاتهامات بواقع 52-48 صوتا، بينهم صوت واحد من الحزب الجهوري لصالح عزل ترامب، بعدما أعلن ميت رومني أنه سيصوت ضد الرئيس وانه مذنب.





وقال رومني في خطاب عاطفي له إنه سيصوت لصالح إدانة ترامب في التصويت النهائي في محاكمة عزله.





وأضاف: "إصرار الرئيس على التحقيق مع (أسرة بايدن) من قبل الأوكرانيين أمر يصعب تبريره بخلاف السعي السياسي". مستغلا منصبه لجني مكاسب سياسية.





وتابع: "ليس هناك أي شك في أنهم إذا لم يكونوا يحملون اسم بايدن، ما كان فعل الرئيس ما فعل".



