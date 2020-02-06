حبس شخص لاتهامه بسرقة الدراجات النارية

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الدراجات النارية .
وكان تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى سرقة الدراجات النارية، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة .
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فقد أكد معلومات وتحريات المقدم محمد
رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة، سبق
اتهامه ف قضية "سرقة") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات
النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته
(33 مفتاح دراجة نارية "مصطنع").
وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات نارية بذات
الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى
الجراجات بمنطقة سكنه.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليها
واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.