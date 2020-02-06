حبس شخص لاتهامه بسرقة الدراجات النارية

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الدراجات النارية .

وكان تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى سرقة الدراجات النارية، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة .

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فقد أكد معلومات وتحريات المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه ف قضية "سرقة") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (33 مفتاح دراجة نارية "مصطنع").

وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الجراجات بمنطقة سكنه.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.