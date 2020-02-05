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رياضة

وزارة الشباب والرياضة.. 500 مشارك من الجامعات والمعاهد العليا برحلات اعرف بلدك الأقصر وأسوان

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للجامعات) عن مشاركة 500 طالب وطالبة من جامعات (الأزهر - المنصورة - دمنهور - الفيوم - بني سويف - بورسعيد - دمياط ) والمعاهد العليا بوزارة التعليم العالي بالفوج التاسع عشر لبرنامج رحلات" أعرف بلدك " الاقصر وأسوان (قطار الشباب) ، وذلك خلال الفترة من ٣١ يناير إلى ٧ فبراير الجاري.

وضمن فعاليات اليوم الخامس للبرنامج بمدينة الأقصر البر الشرقي للطلاب قام المشاركون بالبرنامج بزيارة معبد الكرنك ومعبد الأقصر ثم توجه المشاركون لزيارة جزيرة الموز عبر المراكب النيلية.

تجدر الإشارة إلى أن غدًا الخميس تتختم فاعليات البرنامج حيث يتجه الطلاب الي البر الغربي لمدينة الأقصر لزيارة معبد حتشبسوت بالدير البحري ومعبد هابو وأعقبها زيارة لمقابر وادي الملوك.
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