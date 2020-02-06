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منوعات

لسبب غريب زوج يقطع رقبة زوجته بعد تناول العشاء

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:31 ص
زوج يذبح زوجته
زوج يذبح زوجته
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عزة عاطف

من المعروف لدينا أن "الطفل يأتي ورزقه في قدميه"، لكن هذا بالتأكيد لن يقنع هذا الزوج الذي حاول التهرب من تحمل مسئولية طفل ثالث بجريمة مفجعة فجرت الرأي العام البرازيلي.

 

جاءته زوجته التي تكبره بسنة فرحة بخبر حملها في الطفل الثالث فقابلها مارسيلو البالغ من العمر 21 عامًا بوجه متجهم ونشب بينهما شجار قوي انتهى بقتله لها بموس حلاقة مع طفله المسكين الذي لم يولد بعد.

 

ففي ليلة الكريسماس جلس الزوجان لمشاهدة التليفزيون وبينما قد جلسا لتناول العشاء سويًا، أخبرت «فرانسيس» زوجها عن حملها، فاشتعل غضبه وأخبرها أنه غير مستعد لتحمل مصاريف طفل ثالث.

 

احتدم النقاش بين الزوجين لكن هدأت الأمور وعاد الإثنين لعلاقتهما لكن يبدو أن الزوج قد كظم غيظه حتى ذهبا إلى غرفة النوم فأخرج "موس حلاقة" وذبحها، ثم حاول قتل نفسه.

 

تقدم الزوج اليوم للمحكمة وفقًا لصحيفة الدايلي ميل بعد تحقيقات طويلة أنكر فيها قتله لها رغم عثور الشرطة عليه في حالة سيئة متأثرًا بجراح في رقبته، صدره وذراعه.

 

اعترف الزوج بقتل زوجته، ومثل الجريمة للشرطة بعد سرد تفاصيل ما حدث بالضبط في تلك الليلة المشؤومة.

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