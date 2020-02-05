أحمد حسن: خماسية صن داونز حافز للأهلي.. والسوبر الإفريقي لن يؤثر على الزمالك والترجي

علّق الصقر أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، على قرعة دوري أبطال إفريقيا، بوقوع الأهلي مع صن داونز والزمالك أمام الترجي التونسي.





وقال أحمد حسن عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "القرعة أوقعت الأهلي والزمالك في مواجهات صعبة".





وتابع: "الخسارة بخماسية من صن داونز لن تؤثر على الأهلي ولعب الأهلي في السلام أفضل من اللعب في استاد القاهرة نظرا لسرعات لاعبي صن داونز"





وأتم: "على فايلر أن يعيد حساباته في المباريات الإفريقية ويدفع بالخبرات"





وأختتم: "مباراة السوبر بين الزمالك والترجي التونسي لن تؤثر على مباريتهما في دوري الأبطال"