مدير مرور القاهرة: محورا الثورة وأبو بكر الصديق مراقبين بالردار

وجه اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة رسالة تحذير لقائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة ، خاصة بمحاور مصر الجديدة المستحدثة وتحديدا محورى الثورة وأبو بكر الصديق.





وتابع البيلي قائلا إنه " تم الانتهاء من تركيب لوحات ارشادية بالسرعات المقررة بكافة الطرق المستحدثة بمصر الجديدة ، فى اطار الحرص على حياة المواطنين ، ولتجنب مخالفات الردار .





وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة أعلنت عن تواصل جهودها لمراقبة السرعة بمحاور مصر الجديدة، وتوجه حملات مرورية مُكثفة لضبط المخالفين.





وتم الانتهاء من نشر عددٍ من الرادارات الموجودين بصفة مُستمرة وكذا القيام بعدة حملات مرورية بمحاور (مصر الجديدة المستحدثة خاصة محورى الثورة وأبو بكر الصديق) ، و تستهدف تلك الحملات تحقيق الإنضباط المرورى ومراقبة سرعة المركبات وتأمين سلامة مستخدمى تلك الطرق .