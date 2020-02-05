رأس السنة فى ختام الدورة الـ46 من مهرجان جمعية الفيلم

قررت إدارة مهرجان جمعية الفيلم عرض فيلم رأس السنة فى ختام دورته الـ46 والتى تقام مساء السبت المقبل.





ويقام الحفل بحضور عدد من نجوم وصناع السينما، في مقدمتهم ستة مكرمين، وهم السيناريست وحيد حامد، والمخرج داود عبد السيد، والممثل لطفي لبيب، والموسيقار منير الوسيمي، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد صلاح هاشم.







كما يكرم مهرجان جمعية الفيلم، الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي تم إهداء هذه الدورة له.





وتنافست على جوائز المهرجان هذا العام 8 أفلام، وحصد فيلم "لما بنتولد" النصيب الأكبر منها، إذ حصل على جوائز أفضل فيلم، وأفضل ممثلة دور أول لسلمى حسن، وأفضل ممثلة دور ثان لحنان سليمان، وأفضل إخراج لتامر عزت، وأفضل سيناريو للراحلة نادين شمس.