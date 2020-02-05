أخبار الفن.. أول صورة لـ منة فضالي بعد إصابتها.. ومحمد إمام يشعل السوشيال ميديا بـ تيشيرت لص بغداد

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

المهن الموسيقية تحسم الجدل حول عضوية حسن شاكوش بها

أكد الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية ان المطرب الشعبي "حسن شاكوش" لم يحصل على عضوية النقابة بل تقدم للحصول عليها وخاض فقط الاختبارات التي تفرضها النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون، مشيرا إلى أنها لن تعلن النتيجة حتى يقرها ويعتمدها مجلس الادارة في جلسته القادمة خلال اسبوعين، وسيتم عرض موقفه أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.





محمد عبد الرحمن يسخر من نفسه بهذه الصورة

سخر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ«توتة» من نفسه، ونشر صورة له من كواليس فيلم «لص بغداد».

صورة نادرة لـ الفنان حسن مصطفى قبل وفاته

حرصت نورا ابنة الفنانة ميمي جمال وحسن مصطفى على نشر صورة نادرة تجمعهما سويًا،وهما يؤديان مناسك العمرة عام 2015.

أول صورة لـ منة فضالي بعد إصابتها

حرصت الفنانة منة فضالي أن تتواجد فى تصوير مسلسل "بنت القبائل" رغم إصابتها بتمزق في أربطة الساق، خلال تصوير أحد مشاهدها بالعمل، في منطقة دهشور.

20 مليونًا في مصر.. محمد إمام يشعل السوشيال ميديا بـ تيشيرت لص بغداد | شاهد

نشر الفنان محمد إمام صورة له وهو مُرتدٍ «تيشيرت» مكتوبًا عليه اسم فيلمه الجديد لص بغداد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام.