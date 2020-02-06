تجديد حبس عاطل وسيدة خطفا طفلة لمساومة والدها فى بدر

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطل وسيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف طفلة 4 سنوات بعد خروجها من الحضانة ومساومة والدها على دفع مبالغ الية كفدية مقابل اطلاق سراحها.













البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة بدر، بأن أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) يشكو بغياب نجلته 4 سنوات عقب خروجها بمفردها من الحضانة الكائنة بدائرة القسم.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن العثور على الطفلة بإحدى المساجد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بذات العقار سكن والد الطفلة.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بالدقهلية)، وقرر أنه نظرًا لارتباطه بعلاقة صداقة بوالد المجنى عليها وعلمه باحتفاظه بمبلغ مالي بمسكنه، فعقد العزم على خطف نجلته ومساومته على دفع مبلغ مالي نظير إعادتها.





وأضاف المتهم المذكور أنه قام باستدراج الطفلة عقب خروجها من الحضانة، وتسليمها للمتهمة الثانية والتي قامت بإخفائها بمسكن شقيقتها الكائن بمحافظة الشرقية، إلا أنه نظرًا لتضييق الخناق عليه اتصل هاتفيًا بالمتهمة، وطلب منها إطلاق سراح الطفلة وتركها بمكان العثور عليها، وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم المذكور على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



